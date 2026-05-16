‘Jedan čovek, pero, papir’: Preminuo karikaturista Predrag Koraksić Koraks

Karikaturista Predrag Koraksić Koraks umro je u 94. godini, saopštili su iz Nezavisnog udruženja novinara Srbije (NUNS), čiji je bio jedan od osnivača.

Najpoznatiji po karikaturama inspirisanim društvenim i političkim temama i događajima, počeo je da ih objavljuje još davne 1950. godine u časopisu Jež. Kasnije je duže od tri decenije radio u listu Večernje novosti, odakle je 1993. godine "udaljen iz političkih razloga", posle čega nastavlja svoj rad u nezavisnim medijima poput Vremena, Danasa, Borbe, Peščanika i Radija Slobodna Evropa, navode iz NUNS-a. "Decenijama je svojim karikaturama branio pravo na slobodno