Haos na utakmici veka, ogroman broj navijača uleteo na teren, a sudija još nije odsvirao kraj VIDEO

Fudbaleri Seltika na neverovatan način su došli do titule šampiona Škotske, nakon čega su gotovo svi navijači pomenutog kluba uleteli na teren "Seltik Parka".

Seltik je pobedio Harts rezultatom 3:1 i time došao do 56. titule šampiona države, čime je pretekao Rendžers i postao najtrofejniji. Slomio je direktnog konkurenta za titulu golom Daizena Maede u 87. minutu a nakon i trećeg postignutog gola za Seltik nastala je ludnica. Sudija čak nije ni bio označio kraj utakmice a ogroman broj navijača j već bio na terenu i slavio titulu. Posle toga, arbitru nije preostalo ništa drugo nego da odsvira kraj i zvanično proglasi