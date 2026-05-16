Oglasio se Partizan zbog "večitog derbija", odredio kako će ići prodaja karata

Košarkaški klub Partizan saopštio je da će prodaja ulaznica za predstojeću prvu utakmicu polufinalne serije plej-ofa ABA lige protiv Crvene zvezde početi u subotu, 16. maja, od 10 časova.

Partizan će u ponedeljak od 20 časova u Beogradskoj areni dočekati gradskog rivala, ekipu Crvene zvezde, u prvoj utakmici polufinalne serije plej-ofa regionalne ABA lige. Karte će moći da kupe isključivo članovi Košarkaškog kluba Partizan, a prodaja će se vršiti putem verifikovanih profila članova, kao i sajta efinity.rs odnosno Efinity prodajnih mesta (Beogradska arena, Sava centar i Dom omladine). Ekipe Partizana i Crvene zvezde sastale su se već četiri puta u