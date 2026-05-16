Ponoćno saopštenje Zvezde: "Zašto je naša pobeda poraz sporta?"

Crvena zvezda se oglasila saopštenjem malo pre ponoći kako bi odgovorila na oštre reči trenera Cedevita Olimpije, Zvezdana Mitrovića, nakon majstorice četvrtfinala plej-ofa ABA lige.

Beograđani su slavili rezultatom 95:86 i tako obezbedili plasman u polufinale, gde ih čeka večiti rival Partizan (mečevi su zakazani za 18, 21. i eventualno 26. maj). Ipak, senku na trijumf bacila je izjava gostujućeg stratega, koju, kako Zvezda napominje, Mitrović nije izrekao na zvaničnoj konferenciji, već naknadno za klupski sajt Ljubljančana. "Ovo nije poraz, ovo je velika pobeda za mene i za naš tim. Ko ima oči, video je šta se danas dešavalo na terenu, ovo je