Zvezda produžila Partizanovu nadu za Ligu Evrope, ali haos u Humskoj ne sluti na dobro

Dva kola ostala su do kraja plej-ofa Superlige Srbije, a neizvesnost vlada oko borbe za drugo mesto i opstanak.

Crvena zvezda je odavno obezbedila devetu titulu u nizu, a proslava je zakazana za petak 22. maj, kada će na Marakanu doći OFK Beograd. Da slavlje bude još veće pobrinuli su se crveno-beli u Kupu Srbije, pošto su u sredu u Loznici savladali Vojvodinu posle drame, skandala, produžetaka i penala. Nakon malo više od 90 minuta igre bilo je 2:2, iako je Vojvodina vodila sa 0:2, u produžecima nije bilo golova, a u penalima je rezultat bio 5:4 posle šest serija. Tako je