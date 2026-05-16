Nema opuštanja protiv Radnika, imamo obavezu prema Zvezdinom grbu

Zvezda je ranije obezbedila titulu, ima 85 bodova na tabeli Superlige, dok je Radnik na sedmom mestu sa 45

Pomoćni trener fudbalera Crvene zvezde Nenad Sakić izjavio je danas pred utakmicu šestog kola plej-ofa Superlige Srbije da "crveno-beli" imaju obavezu da odigraju koncentrisano i bez opuštanja protiv Radnika. Fudbaleri Crvene zvezde gostovaće sutra od 18.30 časova Radniku u Surdulici. "Iako ova utakmica nema nikakav takmičarski značaj, nikada ne smemo da zaboravimo koji grb nosimo. Moramo da ostanemo koncentrisani na predstojeće dve utakmice. Ekipa Radnika će