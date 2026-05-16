Policija na školskim terenima pronašla drogu, uhapšen muškarac

Pronađena marihuana za koju se sumnja da pripada osumnjičenom

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Prijepolju, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Užicu, uhapsili su E. K. (2005) iz Priboja zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Policija je na školskim terenima osnovnih i srednjih škola u Priboju pronašla tri paketića sa ukupno 14,5 grama marihuane, za koje se sumnja da pripadaju osumnjičenom. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će,