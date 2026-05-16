Uhapšen i smenjen načelnik beogradske policije

​Sumnja se da Veselin Milić nije prijavio pokušaj ubistva Aleksandra Nešovića u restoranu na Senjaku, kao i da je pomogao izvršiocima krivičnog dela

Pripadnici SBPOK-a po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapsili su juče pre podne načelnika beogradske policije Veselina Milića zbog sumnje da je izvršio krivična dela neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca i pomoć učiniocu posle izvršenog dela u vezi s nestankom Aleksandra Nešovića Baje, koji se dovodi u vezu s kriminalnom grupom Dejana Stojanovića Keke. Miliću je, po nalogu nadležnog tužilaštva, određeno zadržavanje od 48 sati i on će u tom roku biti