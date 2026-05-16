Avion u Splitu tokom uzletanja skrenuo s piste, nema povređenih

Avion "Kroacija Erlajnsa" na redovnoj liniji Split-Frankfurt danas je tokom uzletanja skrenuo s piste, ali nije povređen niko od 132 putnika, dva pilota i tri člana kabinskog osoblja.

Posada je zaustavila avion Airbus A220-300, a putnici su u zgradi Aerodroma Split, "gde im se pruža sva potrebna podrška za nastavak putovanja", piše u saopštenju koje su preneli hrvatski mediji. Šef Službe Aerodroma Split za prihvat i otpremu putnika Mate Melvan je za agenciju Hina rekao da nije poznato zašto je avion skrenuo s piste i jednom stranom se zaustavio na travnatoj površini. Rekao je da je avion oštećen naletanjem na vertikalnu oznaku i rubna svetla