MUP demantuje navode da je Ivica Dačić u bolnici zbog dijabetesa

Ministarstvo unutrašnjih poslova demantovalo je navode pojedinih medija da se ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić trenutno nalazi "u bolnici zbog problema sa dijabetesom".

"Reč je o sramotnom, bezobzirnom i krajnje neprofesionalnom plasiranju dezinformacija. Posebno je monstruozno to što pojedine redakcije svesno zloupotrebljavaju činjenicu da je ministar Dačić nedavno prošao kroz izuzetno teško zdravstveno stanje i zbog toga proveo skoro mesec dana na bolničkom lečenju", navodi se u saopštenju. Ovakve opasne i zlonamerne vesti, kako se dalje dodaje, direktno i grubo uznemiravaju javnost, građane Srbije, kao i porodicu ministra