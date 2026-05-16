RHMZ najavio za večeras pljuskove i grmljavinu

Republički hidrometeorološki zavod najavio je za večeras pljuskove i grmljavinu u istočnoj Srbiji i na severu Vojvodine, a lokalno i u Pčinjskom okrugu.

U toku noći biće oblačno i u većini mesta kišovito, a južni i jugoistočni vetar biće u skretanju na zapadni i severozapadni i u pojačanju. Zavod je naveo da će u nedelјu biti oblačno, vetrovito i osetno hladnije sa kišom. Više padavina se očekuje u prvom delu dana i to u Vojvodini, zapadnoj, centralnoj, istočnoj i jugoistočnoj Srbiji, dok je na visokim planinama južne Srbije moguć sneg. Vetar će biti umeren i jak severozapadni, ponegde i sa udarima olujne jačine.