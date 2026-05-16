Tramp upozorio Tajvan da ne proglašava nezavisnost od Kine

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp upozorio je Tajvan da ne proglašava formalnu nezavisnost od Kine, i to nekoliko sati nakon završetka dvodnevnog samita sa kineskim predsednikom Si Đinpingom u Pekingu.

"Ne želim da neko postane nezavisan", rekao je Tramp u intervjuu za Foks njuz, ponavljajući da se politika SAD prema kineskom regionu Tajvanu nije promenila, preneo je BBC. Tramp je naveo da ne želi sukob sa Kinom zbog tog regiona i dodao je da želi da se "sve strane smire", ističući da kineski predsednik "ne želi rat". Kineski državni mediji preneli su da je Si tokom razgovora upozorio da je pitanje kineskog regiona Tajvana "najvažnije pitanje u odnosima Kine i