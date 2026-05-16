Vučić: Još nije pronađeno telo muškarca koji je nestao nakon pucnjave na Senjaku

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da telo nestalog A. N. još nije pronađeno, a zbog kog je uhapšen dojučerašnji načelnik beogradske policije Veselin Milić.

Vučić je u obraćanju rekao da je kriminal smanjen za pet odsto, kao i da su rasvetljena sva teška ubistva i ubistva u pokušaju. "Pročitao sam ove podatke jer postoje svakodnevni napadi svih koji imaju bilo kakve interese u sektoru bezbednosti u Srbiji. Ovo sam rekao da bih zamolio sve vas novinare da ne izlazite u javnost sa neproverenim informacijama. Više medija je prenelo da je telo nađeno. Ta priča 'nema tela, nema dela' toliko je imbecilna da nema reči", kaže