Jorgić o prodaji NIS-a: Sve karte su otvorene – ili će biti dogovora ili se otvara nova partija

Sudbina Naftne industrije Srbije mogla bi da bude poznata već narednih dana, kada se očekuje odgovor MOL-a na predlog Beograda. Ključna tačka pregovora je budući rad pančevačke rafinerije i njena uloga na domaćem tržištu.

Srbija je zauzela konačan stav o budućim vlasničkim odnosima o NIS-u i pripremila je predlog MOL-u na koji očekuje odgovor u ponedeljak, izjavila je ministarka energetike Dubravka Đedović Handanović. Na pregovorima je prethodnih dana, prema njenim rečima, postignuta saglasnost u više pitanja, ali nekoliko ih je ostalo otvoreno. Broker Branislav Jorgić kaže da će tada biti jasno da li postoji prostor za dogovor. "U ponedeljak dolazi konačan odgovor od strane MOL-a.