Njujork tajms: Pentagon pripremio planove za moguće nove napade: Teheran: Ne popuštamo pred pretnjama

Pentagon razmatra mogućnost ponovnog pokretanja operacije "Epski gnev" protiv Irana, objavio je Njujork tajms. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu otvoreno najavljuje nastavak ratnih dejstava. Na mogućnost novih napada, Teheran odgovara: "Čvrsti smo pred pretnjama SAD i Izraela, ne popuštamo". Dogovor Izraela i Libana u Vašingtonu: još 45 dana primirja.

09:20 Pezeškijan u pismu papi Lavu: Zahvalnost na stavovima o pravednom miru Predsednik Irana Masud Pezeškijan uputio je poruku papi Lavu XIV, u kojoj je pozvao međunarodnu zajednicu da "odgovorno deluje protiv nezakonitih postupaka SAD" i upozorio na, kako je naveo, "agresivne politike" Vašingtona i Tel Aviva. U poruci koju je prenela iranska agencija Tasnim, Pezeškijan je izrazio zahvalnost papi na njegovim stavovima o "pravednom miru" i ocenio da je potrebno