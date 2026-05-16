Određen pritvor Veselinu Miliću, bivšem načelniku beogradske policije

Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana Veselinu Miliću, uhapšenom juče u nastavku akcije rasvetljavanja okolnosti pod kojima je nestao A. N., koji je poslednji put viđen u restoranu na Senjaku 12. maja.

Sud je odredio pritvor do 30 dana Veselinu M, osumnjičenom da je kao načelnik Policijske uprave za grad Beograd izvršio više krivičnih dela u cilju prikrivanja izvršenog krivičnog dela teško ubistvo u pokušaju u restoranu na Senjaku 12. maja, nakon čega je, sutradan, prijavljen nestanak A. N. Pritvor mu je određen da ne bi, u slučaju boravka na slobodi, uništio, sakrio, izmenio ili falsifikovao dokaze ili tragove krivičnog dela, kao i da ne bi ometao postupak