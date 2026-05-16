Pesma Evrovizije 2026: Beč u znaku muzike i otvorenog lova na trofej (RTS 1 21.00)

U bečkoj dvorani „Viner štathale“ večeras se održava veliko finale 70. izdanja Pesme Evrovizije. Za prestižni trofej bori se 25 zemalja, među kojima i predstavnik Srbije, grupa „Lavina", koji nastupa pod rednim brojem devet. Direktan prenos od 21.00, omogućen je na RTS 1, RTS Svet, platformi RTS Planeta, Radio Beogradu 1 i RTS Zvuk-u. Tok drugog polufinala takođe možete pratiti na našem internet portalu.

Svetla pozornice u Beču spremna su za veliko finale jubilarnog, 70. takmičenja za Pesmu Evrovizije, a atmosfera je na samom vrhuncu. Nakon dva uzbudljiva polufinala, dobili smo listu od 25 finalista. Među njima i naša „Lavina" koja će nastupiti pod rednim brojem devet. Put do finala i favoriti za pobedu Prema kladionicama, borba za pobedu biće neizvesna, ali jedan favorit se izdvaja. Finski duo koji čine violinistkinja Linda Lampenijus i pevač Pit Parkonen sa