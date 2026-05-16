Svitolina posle velike borbe i tri seta osvojila Rim

Ukrajinka Elina Svitolina posle velike borbe savladala je u finali mastersa u Rimu, Amerikanku Koko Gof sa 2:1 po setovima 6:4, 6:7. 6:2. Svitolina je tako stigla do velikog trofeja.

Elina Svitolina je imala više snage i koncentracije i osvojila je Rim. Amerikanka je izdražala dva seta, bila ravnopravan rival, ipak u odlučujućem setu nije imala snage da se suprotstavi sjajnoj Ukrajinki i morala je pruži ruku boljoj teniserki. Svitolina je posle velike borbe i revije brejkova osvojila prvi set. Gof je bolje ušla u meč. Odmah na startu je oduzela servis rivalki, a potom bila sigurna na svoj servis i povela sa 2:0. Svitolina uzvraća, osvojila je