Danas i sutra grmljavina i intenzivni pljuskovi

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je još jedno upozorenje na grmljavinu i obilne padavine za današnji dan.

Danas (16. maj) se u drugom delu dana, kako upozorava RHMZ, očekuje izraženija grmljavina koja će dovesti do veće količine padavina za kratko vreme, jak ili olujni vetar u zoni intenzivnih pljuskova, ponegde i grad. Za konkretne lokacije izdavaće se hitna upozorenja jedan do dva časa unapred, saopšteno je. U nedelju (17.05.) u oblasti od južnog Banata preko Braničeva, Pomoravlja i planinskih predela istočne Srbije sve do jugoistoka zemlje očekuje se od 20 do 50 mm