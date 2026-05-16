BLISKOISTOČNI SUKOB - Iran uvodi novi mehanizam za Ormuz, naplaćivaće naknade; Liban: Od početka izraelskih napada poginulo skoro 3.000 ljudi

TEHERAN, TEL AVIV, VAŠINGTON - Pentagon razmatra mogućnost ponovnog pokretanja operacije "Epski gnev" protiv Irana, objavio je Njujork tajms. Teheran poručuje da je "spreman za sve opcije". Izrael pokrenuo talas vazdušnih udara na infrastrukturu Hezbolaha u južnom Libanu, nakon dogovora u Vašingtonu o još 45 dana primirja.

-Iran uvodi novi mehanizam za Ormuz, naplaćivaće naknade Iran uvodi novi mehanizam za kontrolu pomorskog saobraćaja kroz određenu rutu u Ormuskom moreuzu, koji uključuje naplaćivanje naknada za specijalizovane usluge, saopštio je danas visoki iranski zvaničnik Ebrahim Azizi. U objavi na mreži X, Azizi, koji obavlja funkciju predsednika Komiteta za nacionalnu bezbednost i spoljnu politiku parlamenta, naveo je da je novi sistem u skladu sa iranskim nacionalnim