Cela Srbija pod narandžastim meteoalarmom zbog pljuskova s grmljavinom, lokalno i gradom

NOVI SAD - Cela Srbija je danas pod narandžastim meteoalarmom, prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), koji u upozorenju navodi da se u drugom delu dana očekuju izraženiji grmljavinski procesi koji će usloviti veću količinu padavina za kratko vreme, a da će se za konkretne lokacije izdavati hitna upozorenja jedan do dva časa unapred.

Narandžasti meteoalarm znači opasno vreme. Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova, i pratiti savete koje daju nadležne državne službe. Naoblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima koje je zahvatilo Srem, Bačku, zapadnu i jugozapadnu Srbiju tokom jutra i