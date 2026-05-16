Glamočić na Poljoprivrednom sajmu: Saradnja sa Češkom Republikom ide ka napred

NOVI SAD - Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede prof. dr Dragan Glamočić obišao je Poljoprivredni sajam u Novom Sadu zajedno sa ministrom poljoprivrede Češke Republike Martinom Šebestjanom i rekao da saradnja dve države ide ka napred i da Prag planira nove investicije u Srbiji.

Ministri su obišli Nacionalnu izložbu stoke na Novosadskom sajmu, zatim održali bilateralni sastanak gde su potpisali Memorandum o saradnji u šumarstvu i obišli štand Češke Republike. "Želim da zahvalim Češkoj Republici što su zemlja partner. Doveli su izuzetno veliku privrednu delegaciju, obavili smo veoma konkretne razgovore", rekao je Glamočić. Dodao je da Češka razmišlja o novim investicijama u Srbiju, kao i da je Memorandumom između Srbijašuma i Čeških šuma