Jovana Nogić postigla rekordnih 27 poena za Finiks u pobedi nad Čikagom

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
FINIKS - Srpska košarkašica Jovana Nogić postigla je noćas 27 poena za Finiks u pobedi nad Čikagom rezultatom 91:83 i tako postala rekorderka WNBA lige kao prvi nedraftovani ruki sa najviše postignutih poena na jednoj utakmici.

Nogić (28) je uz 27 poena imala i četiri skoka, a odlično je noćas šutirala za tri poena - 5/8. Alisa Tomas i Kejla Kuper postigle su po 17 poena za Finiks koji sada ima skor 2-2.
