MUP demantuje navode da je Ivica Dačić u bolnici zbog dijabetesa

U saopštenju se navodi da MUP najstrože osuđuje i u potpunosti demantuje tvrdnje objavljene u pojedinim medijima.

Ministarstvo te navode naziva izmišljotinama i lažnim vestima. MUP navodi da je Ivica Dačić nedavno prošao kroz izuzetno teško zdravstveno stanje i da je zbog toga proveo skoro mesec dana na bolničkom lečenju. Dodaje se da takve vesti uznemiravaju javnost, građane Srbije i porodicu ministra Dačića. Prema saopštenju, Ivica Dačić se ne nalazi u bolnici, već se uspešno oporavlja i svake nedelje ide na redovnu zdravstvenu kontrolu i preglede u Kliničkom centru. Navodi