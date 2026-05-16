Sertifikovana 902 kandidata za poslanike Skupštine Kosova

Centralna izborna komisija Kosova (CIK) je na današnjoj sednici sertifikovala 902 kandidata iz 21 političkog subjekta za učešće na izborima za Skupštinu Kosova 7. juna.

Po ranije objavljenim informacijama, bilo je ukupno 917 prijavljenih kandidata. Sertifikovani kandidati predstavljaju 17 političkih partija, 3 koalicije, a jedan kandidat je nezavisan. Od ukupnog broja kandidata, 593 su muškarci, a 309 žene. CIK je danas žrebom odredila redosled sertifikovanih političkih subjekata na glasačkom listiću za izbore: Samoopredeljenje 116, Demokratska partija Kosova 125, Demokratski savez Kosova 113, Alijansa za budućnost Kosova 128,