VJT: Istraga i pritvor za 10 osoba zbog nestanka na Senjaku

Više javno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo je istragu protiv 10 osoba zbog sumnje da su izvršili različita krivična dela u vezi sa nestankom A.N. na Senjaku, za kojim se i dalje traga.

Kako su saopštili iz VJT, devetoro osumnjičenih su danas saslušani pred postupajućim javnim tužiocem i svi su se branili ćutanjem, odnosno iskoristili su svoje zakonsko pravo da ne iznose odbranu. „Nakon današnjih saslušanja tužilaštvo je takođe sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložio da svim osumnjičenima odredi pritvor“, naveli su iz VJT. V. M. je saslušan juče i tom prilikom je izneo svoju odbranu, nakon čega mu je na predlog tužilaštva,