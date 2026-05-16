Đer šampion nakon 13 godina, veliki doprinos dali i Srbi

Peti put u istoriji, a prvi put od 2013. godine, fudbaleri Đera su šampioni Mađarske.

Malo je falilo da u subotu Harts napravi čudo u Škotskoj, prethodno je u Švajvarskoj Tun napravio senzaciju osvajanjem prve titule u istoriji, Levski je prekinuo dominaciju Ludogoreca u Bugarskoj, u nedelju bi LASK nakon šest decenija mogao da postane šampion Austrije. Videli smo ove sezone da u evropskim ligama nema nedodirljivih, to je na svojoj koži i osetio Ferencvaroš. Sedam godina zaredom osvajali su titulu u Mađarskoj, ali sudbonosna 2026. godina donela je