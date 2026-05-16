Miomir Kecmanović u finalu u Valensiji

Srpski teniser Miomir Kecmanović plasirao se u finale čelendžera u Valensiji.

Sedamdeseti igrač na svetskoj rang listi u polufinalu je pobedio duplo bolje plasiranog Alehandra Tabila u dva seta – 7:6 (0), 6:3 za nešto više od sat i po igre. Kecmanović će se u nedelju u borbi za trofej, treći na turnirima iz čelendžer serije, boriti protiv Adolfa Daniela Valjeha ili Huamea Munara. Srbin je u prvom setu spasao tri brej lopte, jednu u četvrtom i dve u šestom gemu, dok Čileanac nije iskoristi dve brejk šanse u 11. gemu. Kecmanović je u tajbrejku