San Antonio "rasterao vukove" i zakazao spektakl sa Oklahomom, Detroit ponovo odbio da "umre"

Košarkaši San Antonija pobedili su u gostima ekipu Minesote rezultatom 139:109 u šestoj utakmici polufinala plej-ofa Zapadne konferencije NBA lige i sa 4:2 u seriji se plasirali u finale gde će igrati protiv Oklahome.

San Antonio je od početka utakmice u Mineapolisu imao prednost koja je u drugoj četvrtini iznosila i 29 poena, tako da je ovaj meč praktično rešen već u prvom poluvremenu. Stefon Kasl je predvodio drugog nosioca Zapada sa 32 poena, 11 skokova i šest asistencija, Dieron Foks je dodao 21 poen, dok je Viktor Vembanjama utakmicu završio sa 19 ubačenih poena. U redovima Minesote najbolji je bio Entoni Edvards sa 24 poena, Terens Šenon je dodao 21, a Naz Rid 18 poena.