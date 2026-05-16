Obradović posle plasmana u polufinale: „Videlo se da igramo pod pritiskom“

Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović izjavio je posle pobede protiv Cedevita Olimpije da je njegova ekipa igrala pod pritiskom i dodao da je zadovoljan zbog plasmana u polufinale ABA lige.

Košarkaši Crvene zvezde izborili su plasman u polufinale ABA lige nakon što su u Beogradu pobedili Cedevita Olimpiju rezultatom 95:86 u trećem meču četvrtifnala. On je naveo da su oscilacije prisutne tokom cele sezone i dodao da su crveno-beli“uspeli da pobede zahvaljujući organizovanoj igri. „Bilo je mnogo asistencija, to potvrđuje i statistika, bili smo dobri u skoku. Nadam se da će se neko od povređenih igrača oporaviti. Kodi nije trenirao s nama. Izundu je