Putin 19. i 20. maja u Kini: Otkriveni detalji zvanične posete

Predsednik Rusije Vladimir Putin će 19. i 20. maja boraviti u zvaničnoj poseti Narodnoj Republici Kini, na poziv predsednika Si Đinpinga, potvrdio je Kremlj

Putin i Si razgovaraće o aktuelnim pitanjima bilateralnih odnosa, daljem produbljivanju sveobuhvatnog partnerstva i strateške saradnje Rusije i Kine, kao i o međunarodnim i regionalnim temama. Posle razgovora planirano je potpisivanje zajedničke izjave na najvišem nivou i više bilateralnih dokumenata. Dvojica lidera učestvovaće i na svečanom otvaranju Godina obrazovanja Rusije i Kine za period 2026–2027. Program posete predviđa i Putinov susret sa premijerom