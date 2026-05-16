Simić: Srpska lista oštećena brojem članova biračkih odbora, podneli smo žalbu

Član predsedništva Srpske liste Igor Simić izjavio je danas da je odlukom tzv. CIK-a u Prištini o broju članova biračkih odbora na biračkim mestima na izborima, koji će biti održani 7. juna, ta stranka oštećena i da su na tu odluku podneli žalbu tzv. izbornom panelu za žalbe i predstavke.

Simić je u izjavi novinarima istakao da je Srpska lista za ove izbore oštećena više nego što je to bio slučaj na izborima održanim u decembru 2025. godine kada su dobili 25 mesta manje u biračkim odborima. "Ponavlja se praksa iz prethodnih godina, ali u odnosu na prethodna tri izborna ciklusa 2025. godine, sada je još i gore", kazao je Simić. Manji broj članova Srpske liste u biračkim odborima, kako je rekao Simić, govori u prilog činjenici da se ne priznaju