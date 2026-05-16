Bajern čuva golmane, Nojer i Ulrih produžili ugovore s Bavarcima!

Fudbalski klub Bajern Minhen saopštio je danas da je produžio ugovore sa golmanima Manuelom Nojerom i Svenom Urlihom do 30. juna 2027. godine.

Nojer (40) je od 2011. godine član Bajerna, a sa klubom iz Minhena osvojio je dve Lige šampiona i 13 titula prvaka Nemačke, pored toga odigrao je 597 utakmica. - Razmislio sam o ovoj odluci i sada sam veoma srećan. Ovde je sve kako treba, sa ovim timom možemo da pobedimo svakoga. Uživam da dolazim na trening svaki dan i radim najbolje što mogu. Držimo se zajedno u našem golmanskom timun i pokušavamo da pomažemo jedni drugima - rekao je Nojer. Urlih (37) je od