Danas nestabilno, prete i oluje sa grmljavinom, moguć grad: Temperatura do 23°C

U Srbiji u subotu promenljivo oblačno i nestabilno, povremeno sa pljuskovima i grmljavinom, samo se pre podne na jugu i jugoistoku očekuje suvo, ujutro vedro.

Očekuju se i grmljavinske oluje sa gradom, olujnim vetrom i obilnim pljuskovima. Duvaće pojačan južni i jugoistočni vetar, u toku noći u skretanju na zapadni. Jutarnja temperatura od 8 na jugu do 16 stepeni na severu Srbije, maksimalna dnevna od 17 do 23°C. U Beogradu u subotu promenljivo oblačno i nestabilno, povremeno sa pljuskovima i grmljavinom. Očekuju se i grmljavinske oluje sa gradom, olujnim vetrom i obilnim pljuskovima. Duvaće pojačan južni i jugoistočni