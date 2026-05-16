Grci otkrili koliko novca je Partizan ponudio Kalatesu da ostane u Beogradu i sledeće sezone

Košarkaška vest dana na Balkanu je potencijalni prelazak jednog od najiskusnijih košarkaša Partizana ove sezone, Nik Kalates na korak do prelaska u grčki PAOK i povratak u tamošnju košarku.

Grčki tim navodno mu je, prema pisanju portala Sport24, ponudio 1.800.000 evra za dvogodišnji ugovor. PAOK sa Andreom Trinkijerijem na čelu želi da napravi dodatni iskorak naredne sezone. Čak se pominje i potencijalni nastup u Evroligi, a sa Kalatesom bi tim iz Soluna imao dodatnu sigurnost na bekovskim pozicijama. Reč je o najboljem asistentu ovog takmičenja svih vremena sa 2.266 asistencija do sada. Grčki mediji su sada otkrili i koliko je Partizan zapravo