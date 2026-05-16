Kreator kostima srpskih predstavnika poslao snažnu poruku pred finale: Poznati Hrvat podržao "Lavinu"

Hrvatski dizajner Nikolas Diamane Radošević pružio je podršku grupi " Lavina" uoči finalne večeri Evrovizije u Beču, a javnosti je već poznato da upravo on stoji iza kostima srpskih predstavnika.

On je objavio fotografiju našeg frontmena Luke Aranđelovića i jasno stavio do znanja da je svim srcem, kako uz rodnu Hrvatsku, tako i uz Srbiju. On je i ranije uz fotografiju na kojoj članovi benda nose njegove autorske kreacije, izdvojio glavne motive koji opisuju njihov scenski nastup. - Rečima je teško opisati kako se osećam jer ovo što se upravo događa zvuči potpuno nestvarno… Mogu samo reći da osećam ogroman ponos, sreću i uzbuđenje za ceo bend "Lavina" koji