Marija Jelić: Koncert "The 3" u MTS dvorani donosi novi koncept izvođaštva

Gošća nove epizode video-serijala "Tanjug Reflektor" bila je operska pevačica Marija Jelić koja je govorila o koncertu grupe "The 3" u Mts dvorani, nastupima širom sveta i gostovanju Kineske nacionalne opere sa predstavom "Turandot" u Beogradu.

Jelić je rekla da će grupa "The 3", koju čine ona, Lena Kovačević i Jelena Gavrilović, nastupiti 30. maja u MTS dvorani uz simfonijski orkestar i imerzivni performans koji će uključiti i publiku. "Publika će imati prilike da čuje najlepše operske arije, italijanske kancone, španske pesme, pa sve do pop, rok i džez numera. Mislim da ćemo kroz jedan interesantan repertoar publiku inspirisati i predstaviti potpuno novi koncept izvođaštva", navela je Jelić. Prema