Međunarodne rezerve Rusije porasle za oko 12 milijardi evra tokom jedne sedmice

Međunarodne rezerve Rusije porasle su za oko 12 milijardi evra tokom jedne sedmice i zaključno sa 8. majem dostigle oko 686,2 milijarde evra, saopštila je danas Centralna banka Rusije.

Rezerve su na nedeljnom nivou povećane za 1,8 odsto, pre svega zahvaljujući pozitivnoj revalorizaciji finansijske imovine, preneo je TASS. Početkom maja ruske međunarodne rezerve iznosile su oko 674,2 milijarde evra, dok su krajem januara dostigle rekordnih oko 735,9 milijardi evra. Međunarodne rezerve predstavljaju visoko likvidnu stranu imovinu kojom raspolažu centralna banka i država, a uključuju devizne rezerve, monetarno zlato, specijalna prava vučenja pri