Niksi i dalje ne znaju protivnika u finalu konferencije, NBA čeka spektakl i majstoricu u Klivlendu

Košarkaši San Antonio Sparsa su obezbedili plasman u finale konferencije pošto su u šestoj utakmici bili veoma ubedljivi protiv Minesote Timbervukfs - 139:109.

Iako se činilo da bi ova serija mogla da ode u nekom drugom smeru, pre svega zbog toga što je Minesota u prvom kolu izbacila Denver, dok je San Antonio bio blizu da ostane bez Viktora Vembanjame, posle nesportskog potrza Francuza. Utakmica je praktično rešena već u prvoj četvrtini, a najefikasniji akter bio je Stefon Kestl sa 32 poena, a pratio ga je Foks sa 21 postignutim košem. Na drugoj strani, Entoni Edvards je još jednom pokazao da je najboljinigrač Minesote