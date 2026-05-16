Ovo je razlog zbog čega je Sloba prebačen u bolnicu Laza Lazarević: Pod nadzorom je, godinama ima ovaj problem

Pevač Sloba Vasić danas je sa VMA Toksikologije prebačen u Kliniku za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević“, nakon što mu se zdravstveno stanje naglo pogoršalo.

Kako se navodi, razlog za dalje psihijatrijsko praćenje jeste činjenica da pevač od ranije koristi terapiju za anksioznost i depresivne epizode. Lekari su navodno posebno obratili pažnju na terapiju koju koristi, budući da se određeni lekovi se ne smeju kombinovati sa alkoholom zbog mogućih ozbiljnih reakcija organizma. Nakon pregleda na toksikologiji, procenjeno je da je potrebno dalje praćenje u ustanovi „Laza Lazarević“, kako bi njegovo stanje bilo pod stalnim