Poznato koliki će biti srednji kurs dinara za evro u ponedeljak

Telegraf pre 1 sat
Zvanični srednji kurs dinara za evro u ponedeljak će biti 117,3945 dinara, što je neznatna promena u odnosu na danas, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou niži je za 0,1 odsto, kao i od početka godine. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar danas je slabiji 0,2 odsto i iznosi 100,9932 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru niži je za 1,4 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou jači je za 3,5 odsto, a od početka godine slabiji je za 1,1 odsto. (Telegraf Biznis/Tanjug)
