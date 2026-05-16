Šokantan snimak! Pogledajte trenutak izletanja aviona s piste u Splitu!

U subotu oko 13.30 sati na uzletno-sletnoj (USS) stazi došlo je do incidenta u koji je bio uključen avion Croatia Airlinesa, Airbus A220 (9A-CAN), let OU 412, linija Split–Frankfurt, saopštio je Aerodrom Split.

Vazduhoplov je tokom pripreme za poletanje iz nepoznatih razloga skrenuo sa staze i jednom stranom završio na travnatoj površini. Pritom je zadobio oštećenja od sudara s vertikalnom oznakom i rubnim svetlima USS-a. U avionu se nalazilo 132 putnika i 5 članova posade. Svi putnici su nakon incidenta bezbedno iskrcani, a tehničke službe rade na uklanjanju aviona sa piste. Na društvenoj mreži X objavljen je snimka trenutka kada je avion izleteo s piste. "Airbus