SZO: Osoba iz SAD negativna na hantavirus, broj slučajeva u svetu smanjen na 10

Direktorka Odeljenja za pripremljenost i prevenciju epidemija i pandemija pri Svetskoj zdravstvenoj organizaciji (SZO) Marija van Kerhove izjavila je da je u Sjedinjenim Američkim Državama potvrđeno da je osoba koja je imala nejasan rezultat testa kasnije bila negativna na hantavirus, čime je ukupan broj slučajeva u svetu smanjen sa 11 na 10.

Van Kerhove je rekla da je raniji izveštaj agencije uključivao jednu osobu koja je imala neodređen rezultat testa, a radilo se o osobi iz Sjedinjenih Američkih Država, prenosi Rojters. "Naknadno smo dobili potvrdu iz SAD da je ta osoba bila negativna", istakla je ona. U SAD se prati zdravstveno stanje 41 osobe zbog mogućnosti da su zaražene hantavirusom, saopšteno je juče iz američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC). Od tih osoba je zatraženo da