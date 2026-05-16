Žena Slobe Vasića izašla sa flasterom na ruci sa VMA: Utučena odmah otišla u kliniku Laza Lazarević

Jelena Vasić, supruga pevača Slobe Vasića, koji je prebačen na VMA nakon što je u alkoholisanom stanju skinut sa leta i izveden iz aviona, danas je bila ispred VMA gde ju je uhvatila naša ekipa.

Pevač je iz Urgentnog centra prebačen na VMA, na ispiranje kako bi ga otreznili. Jelena je žurila kući, a na ruci smo videli da ima zavoj. Ona je otišla odmah u kliniku Laza Lazarević, gde su smestili njenog supruga Slobu Vasića. Jelena je napustila VMA nervozna i zabrinuta ali na kratko je zastala te na kratko prokomentarisavši da nema snage da govori. Rekla je da je pevač dobro, da je živ i zdrav a onda se odvezla kući. (Telegraf.rs)