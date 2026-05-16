Mađar se protivi: Viktor Orban neće dobiti otpremninu

MAĐARSKI premijer Peter Mađar saopštio je da se protivi isplati zakonom predviđene otpremnine bivšem premijeru Viktoru Orbanu, što je izazvalo političku polemiku u Mađarskoj.

Reč je o otpremnini u iznosu od oko 39 miliona forinti (oko 105.000 evra), na koju bi Orban imao pravo po važećim propisima nakon napuštanja funkcije, prenosi Index.hu. - Prema njegovoj deklaraciji o imovini, Viktor Orban, koji je bez novca, imao bi pravo na otpremninu od 38.801.013 forinti na osnovu zakona koji je usvojio zbog pljačke naše zemlje. Nećeš je dobiti - napisao je Mađar na