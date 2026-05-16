Mađar se protivi: Viktor Orban neće dobiti otpremninu
Večernje novosti pre 20 minuta
MAĐARSKI premijer Peter Mađar saopštio je da se protivi isplati zakonom predviđene otpremnine bivšem premijeru Viktoru Orbanu, što je izazvalo političku polemiku u Mađarskoj.
foto: Daniel Alfoldi/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia Reč je o otpremnini u iznosu od oko 39 miliona forinti (oko 105.000 evra), na koju bi Orban imao pravo po važećim propisima nakon napuštanja funkcije, prenosi Index.hu. - Prema njegovoj deklaraciji o imovini, Viktor Orban, koji je bez novca, imao bi pravo na otpremninu od 38.801.013 forinti na osnovu zakona koji je usvojio zbog pljačke naše zemlje. Nećeš je dobiti - napisao je Mađar na