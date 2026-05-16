Slavlje na Marakani: Zvezda dobila radosnu vest

Crvena zvezda je pre nekoliko dana uspela da dođe do nove duple krune pošto je u uzbudljivom finalu Kupa Srbije savladala Vojvodinu, a pred završnicu sezone u srpskom fudbalu crveno-beli saznali su sjajnu vest.

Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages Jungvu Seol dobio je poziv u reprezentaciju Južne Koreje. Njega uskoro očekuje nastupa na Svetskom prvenstvu Ovo će biti njegov debi na najvećoj fudbalskoj smotri u dresu reprezentacije čiji je jedan od glavnih aduta i za koju je upisao 32 nastupa. Dočekan je inače na veličanstven način u domovini pošto su navijači i novinari okupirali aerodrom, a zanimljivo je da Korejac nije još uvek postigao gol za nacionalni tim za razliku od