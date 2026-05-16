Superliga Srbije: Radnički pobedio i ostao u eliti, Javor ispao!

KUVA u borbi za opstanak u Superligi Srbije. Radnički iz Niša je ostvario veliku pobedu Bačkoj Topoli protiv TSC-a sa 2:1 u plej-autu.

FOTO: FK Radnički Niš Ekipa sa juga naše zemlje je kolo pre kraja obezbedila opstanak u najelitnijem društvu našeg fudbala i ne mora da brine šta će uraditi protiv Spartaka u poslednjoj rundi. Nije dobro počelo za goste. Igrao se 41. minut kad je Bogdan Petrović pogodio za vođstvo domaćina i tako postavio konačan rezultat prvog poluvremena. Ipak, mnogo bolje su u drugom poluvreme ušli izabranici Marka Neđića. Junak je bio Isah Abas koji se dva puta upisao u