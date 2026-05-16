Vučić: Još nije pronađeno telo osobe koja je nestala posle pucnjave na Senjaku

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da nije pronađeno telo osobe koja se vodi kao nestala nakon pucnjave koja se 12. maja dogodila u restoranu „27“ na Senjaku, posle koje je uhapšeno 10 osoba, među kojima je i doskorašnji načelnik beogradske policije Veselin Milić. Bivšem načelniku beogradske policije Veselinu Miliću određen pritvor Vučić je apelovao na medije da ne objavljuju neproverene informacije o slučaju ubistva u ugostiteljskom objektu na Senjaku.