Aleksandra Kovač otkrila kako je glasao srpski žiri: "Nismo se bavili politikom, glasali smo muzički"

Nakon bure koju je izazvalo glasanje srpskog žirija na Evroviziji 2026, oglasila se kompozitorka i pevačica Aleksandra Kovač koja je ovogodišnja predsednica našeg žirija.

"Čast mi je i zadovoljstvo što sam ove godine bila predsednica srpskog žirija na izboru za Pesmu Evrovizije 2026. Moje kolege i ja smo zdušno navijali za naše momke iz benda "Lavina", koji su imali vrhunski nastup i pokazali svetu kako #Lavina prži!", započela je Aleksandra Kovač na svom Instagram profilu. "Takođe, insistirala sam da moje kolege i ja glasamo muzički, a ne politički, jer smo pozvani da stručno ocenjujemo pesme i izvođače, a ne da se bavimo jeftinom