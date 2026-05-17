Bili su glavni favoriti na Evroviziji, a nisu ni među prvih pet VIDEO

Finska je ove godine slovila za glavnog favorita za pobedu na Evroviziji, ali na kraju su završili tek na šestom mestu.

Evrovizija se ipak seli u Bugarsku naredne godine pobedom Dare sa pesmom " Bangaranga" iako su predstavnici Finske Linda i Pete su do samog kraja važili za velike favorite. Ukupno su Finci na kraju imali 279 poena i to im je donelo tek šestu poziciju na takmičenju. Iza Bugarske je bio Izrael, dok je treća bila Rumunija. Ispred Finske na kraju su završile Australija i Italija. Iako je Finska dobila veliku podršku i dosta glasova, pobedila je Bugarka koja tek pred